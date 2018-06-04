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04.06.2018, 15:53

Добить ИГ: в Сирии коалиция начала второй этап операции "Облава"

Добить ИГ: в Сирии коалиция начала второй этап операции "Облава" - Фото
Испанский и австралийский офицеры осматривают советскую БМП в присутствии иракских солдат (фото – inherentresolve.mil)

Сирийские демократические силы развернули против джихадистов сухопутное наступление, которое поддерживают авиация и артиллерия США и союзников

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Международная коалиция во главе с США и ее союзники приступили к проведению второго этапа операции "Облава", призванной разгромить остатки группировок террористической организации Исламское государство в граничащих с Ираком районах Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Соединенных Штатов.

В рамках второго этапа Сирийские демократические силы – альянс сил вооруженной оппозиции режима диктатора Башара Асада – развернули сухопутное наступление на северо-востоке страны, которое поддерживается воздушными и артиллерийскими ударами коалиции, а также ВВС и артиллерией Ирака, расположенной вблизи границы.

Также иракские силы безопасности усилили свое присутствие на границе с Сирией, чтобы предотвратить бегство джихадистов в Ирак.

Операция "Облава" стартовала 1 мая 2018 года. Ее первая фаза успешно завершилась 15 мая освобождением сирийского города Эль-Багуза-Фокани от боевиков ИГ.

23 мая 2018-го по меньшей мере 30 военнослужащих войск Сирии, союзного им ополчения и иранских "советников" погибли при атаке джихадистов Исламского государства около античного города Пальмира посреди сирийской пустыни.

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Теги: война в Сирии, коалиция против ИГ, исламское государство, джихадисты, операция облава
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