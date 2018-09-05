Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 07:33

Дочь Манафорта отказалась от фамилии отца

Дочь Манафорта отказалась от фамилии отца - Фото
Джессика Манафорт (фото - Getty Images)

Джессика Манафорт взяла новую фамилию Бонд, чтобы "отделить себя и свои работы от общественного предубеждения"

Реклама
Реклама

Дочь подсудимого в США политтехнолога Пола Манафорта сменила фамилию, чтобы оградить себя от "публичного предубеждения". Об этом сообщает The Telegraph.

Джессика Манафорт в суде официально сменила фамилию и взяла девичью фамилию матери - Бонд. 

Она - независимый режиссер и, как сама объяснила журналистам, таким образом хочет "отделить себя и свои работы от общественного предубеждения, которое не имеет к ней никакого отношения". 

"Лучше моим новым именем будет Джессика Энн Бонд вместо моего теперешнего имени", - сказала дочь Манафорта и уже начала использовать измененное имя в титрах к своим фильмам. 

На втором суде над Манафортом с 24 сентября будут рассматривать его работу на украинских политиков и олигархов. Суд сосредоточится на политической работе Манафорта с 2006 по 2017 годы, в течение которых он якобы получил $30 млн, работая на политиков в Украине.

22 августа суд присяжных в Вашингтоне признал Манафорта виновным по 8 пунктам из 18-ти. Президент США Дональд Трамп назвал решение "позорным".

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пол манафорт, дочь, фамилия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
"Не баночка с печеньем": прокурор о контейнере денег Манафорта
Мир "Не баночка с печеньем": прокурор о контейнере денег Манафорта
Дело Трамп-РФ: Манафорт попытается уйти из-под обвинений Мюллера
Мир Дело Трамп-РФ: Манафорт попытается уйти из-под обвинений Мюллера
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 