Дочь Манафорта отказалась от фамилии отца

Дочь подсудимого в США политтехнолога Пола Манафорта сменила фамилию, чтобы оградить себя от "публичного предубеждения". Об этом сообщает The Telegraph.
Джессика Манафорт в суде официально сменила фамилию и взяла девичью фамилию матери - Бонд.
Она - независимый режиссер и, как сама объяснила журналистам, таким образом хочет "отделить себя и свои работы от общественного предубеждения, которое не имеет к ней никакого отношения".
"Лучше моим новым именем будет Джессика Энн Бонд вместо моего теперешнего имени", - сказала дочь Манафорта и уже начала использовать измененное имя в титрах к своим фильмам.
На втором суде над Манафортом с 24 сентября будут рассматривать его работу на украинских политиков и олигархов. Суд сосредоточится на политической работе Манафорта с 2006 по 2017 годы, в течение которых он якобы получил $30 млн, работая на политиков в Украине.
22 августа суд присяжных в Вашингтоне признал Манафорта виновным по 8 пунктам из 18-ти. Президент США Дональд Трамп назвал решение "позорным".