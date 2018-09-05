Дочь Манафорта отказалась от фамилии отца

Джессика Манафорт (фото - Getty Images)

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Джессика Манафорт взяла новую фамилию Бонд, чтобы "отделить себя и свои работы от общественного предубеждения"

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Дочь подсудимого в США политтехнолога Пола Манафорта сменила фамилию, чтобы оградить себя от "публичного предубеждения". Об этом сообщает The Telegraph.

Джессика Манафорт в суде официально сменила фамилию и взяла девичью фамилию матери - Бонд.

Она - независимый режиссер и, как сама объяснила журналистам, таким образом хочет "отделить себя и свои работы от общественного предубеждения, которое не имеет к ней никакого отношения".

"Лучше моим новым именем будет Джессика Энн Бонд вместо моего теперешнего имени", - сказала дочь Манафорта и уже начала использовать измененное имя в титрах к своим фильмам.

На втором суде над Манафортом с 24 сентября будут рассматривать его работу на украинских политиков и олигархов. Суд сосредоточится на политической работе Манафорта с 2006 по 2017 годы, в течение которых он якобы получил $30 млн, работая на политиков в Украине.

22 августа суд присяжных в Вашингтоне признал Манафорта виновным по 8 пунктам из 18-ти. Президент США Дональд Трамп назвал решение "позорным".