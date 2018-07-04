Додон пугает новой войной в Приднестровье: Хотят втянуть Россию

Игорь Додон (фото - presedinte.md)

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Президент Молдовы считает, что его стране нужно "улучшать" отношения с РФ

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Президент Молдовы Игорь Додон обвиняет оппозицию в попытках возобновить военный конфликт в Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию. Об этом сообщает Deschide.

"Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию. Рискнут ли реализовать такой сценарий наши демократы? Надеюсь, что нет", - сказал он

Он пожаловался, что спустя четыре года с момента подписания соглашения об ассоциации с ЕС нет "ожидаемых результатов". "Народ пугают угрозами со стороны РФ и Приднестровья, поскольку о проевропейском векторе нечего говорить", - заявил он.

Додон надеется, что выборы в парламент, которые запланированы на осень, "расставят все по местам".

Также он пригрозил заблокировать проект Стратегии национальной обороны, если парламент не учтет его предложения.

Проект предусматривает возможные агрессии против страны и ее граждан. Среди угроз и рисков названы: военные действия в Приднестровье (в том числе войска РФ), информатаки, кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность.

Укринформ пишет, что Додон объясняет частые визиты в Москву необходимостью "улучшать" отношения с РФ, а вот отношения с Украиной, где не был ни разу, и с Румынией, по его мнению, находятся на хорошем уровне, поэтому в Киев и Бухарест ехать нет необходимости.