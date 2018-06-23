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23.06.2018, 11:39

Додон возмущен резолюцией Генассамблеи ООН: Антироссийский демарш

Додон возмущен резолюцией Генассамблеи ООН: Антироссийский демарш - Фото
Игорь Додон (фото - presedinte.md)

22 июня 2018 года Генассамблея ООН призвала Россию вывести из ПМР свои войска: "за" были 64 страны, "против" - 15, а делегаты еще 83-ти "воздержались"

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Прокремлевский президент Молдовы Игорь Додон увидел "антироссийский демарш" во вчерашнем голосовании делегатов страны на Генассамблее ООН по сепаратистскому региону - Приднестровью. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Контролируемое Демпартией правительство Молдовы совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН", - считает он.

По его мнению, коалиция использует международные платформы для укрепления своих позиций перед парламентскими выборами, но, убежден президент Молдовы, "подобная пиар-акция не будет иметь никакого практического значения".

Спецпроект LIGA.netПриднестровье. Как выглядит сепаратизм

Додон выразил мнение, что "завершить миротворческую операцию (войска РФ в ПМР официально обозначены как "миротворцы", - ред.) можно будет только после того, как оба берега Днестра достигнут всеобъемлющего соглашения о полном урегулировании конфликта".

Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году ПМР провело никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не торопится принимать сепаратистский молдавский регион в свой состав. В апреле 2014-го власти ПМР вновь призвали Кремль признать их "республику" независимым государством: Москва снова отмолчалась.

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Российские войска находятся в ПМР как "миротворцы", а фактически - как оккупанты. В декларации ОБСЕ за 1999 год приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", а в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР.

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Теги: оккупация, Молдова, приднестровье, генассамблея оон, игорь додон
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