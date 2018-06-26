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26.06.2018, 10:07

"Долой мафию": у мэрии Кишинева проходит акция протеста - фото

"Долой мафию": у мэрии Кишинева проходит акция протеста - фото - Фото
Фото: twitter.com/unimediamd

Несколько сотен протестующих скандируют: "Долой мафию", они заблокировали вход в мэрию

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Перед зданием мэра Кишинева сегодня в 07:3 начался протест против отмены результатов досрочных выборов главы города. Об этом сообщает NewsMaker.

Несколько сотен протестующих скандируют: "Долой мафию". Они прикрепили плакаты на входную дверь.

Некоторые участники акции попытались войти в здание мэрии. Завязалась драка с сотрудниками  полиции.

В результате кордон правоохранителей был отодвинут от главного входа в здание, попасть в здание протестующим не удалось, поскольку полиция закрыла массивные входные двери.

Андрей Нэстасе, который одержал победу на выборах, попросил полицейский кордон отойти на несколько шагов от людей и не применять насилие.  Он призвал работников мэрии присоединиться к протесту.

Движение транспорта на нескольких улицах Кишинева заблокировано.

Глава оппозиционной партии "Действие и солидарность" Майя Сандут подчеркнула , что со вчерашнего вечера в стране - диктатура.

"Сегодня первый день нашего сопротивления. Если до вчерашнего дня у нас было всего одно требование, то сейчас мы должны ставить перед собой цель свержения диктатуры", - сказала она.

19 июня суд Кишинева признал результаты выборов мэра молдавской столицы недействительными.

21 июня судьи Апелляционной палаты оставили в силе это решение и отклонили жалобу избранного мэра Андрея Нэстасе.

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Теги: акция протеста, мэрия Кишенева, Андрей Нэстасе
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