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28.06.2018, 15:53

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки - Фото
Дональд Трамп и Владимр Путин (фото - Getty Images)

Об этом одновременно сообщили пресс-службы Белого дома и Кремля

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Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Кремля.

По словам Трампа, на первой отдельной встрече президенты планируют обсудить Украину, Сирию и "много других тем".

Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.

Подробности встречи США и России на высоком уровне обсуждал в Москве 27 советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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Теги: дональд трамп, владимир путин
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