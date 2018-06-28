Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки

Встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщили пресс-службы Белого дома и Кремля.
По словам Трампа, на первой отдельной встрече президенты планируют обсудить Украину, Сирию и "много других тем".
Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году.
Подробности встречи США и России на высоком уровне обсуждал в Москве 27 советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
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