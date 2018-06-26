Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 07:14

Дональд Трамп игнорирует главу Пентагона: NBC заметили разлад

Дональд Трамп игнорирует главу Пентагона: NBC заметили разлад - Фото
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис (фото - Getty Images)

"Разительный контракт между ранним энтузиазмом Трампа по генералу-морпеху, и тем, что сейчас президент держит его вне влияния на важные решения"

Реклама
Реклама

Между президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом нарастает напряженность отношений: американский лидер все меньше прислушивается к мнению министра и не советуется с ним перед важными решениями по стратегическим темам. Об этом в редакционной статье пишет ресурс NBC.

"Они практически не встречаются с глазу на глаз. Раньше часто разговаривали по телефону, но и это изменилось", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, который утверждает, что имел возможность наблюдать эти отношения вблизи.

По мнению источников, это происходит потому, что Трамп считает - Мэттис якобы "смотрит на него свысока", критикует (не на публике) некоторые из его назначений на должности, а также тормозит выполнение приказов.

По данным других источников из администрации США, Трамп сейчас больше доверяет своим суждениям или мнению двух топ-чиновников - главы Госдепартамента Майкла Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона.

И хотя Мэттис "никогда не был среди тех, кто вхож к президенту и находится в когорте его ближайших людей", Трамп "очень сильно его уважает", уточнил один из источников в Пентагоне. "Просто он теперь не среди тех, кто в ближайшем окружении", - сказал чиновник.

На просьбу прокомментировать такие соображения главный спикер Минобороны США Дэйна Уайт сказал: "Глупости это все". В Белом доме высказались примерно в таком же духе.

Читайте также: "Тупая идея": астронавт NASA - о желании Трампа создать космосилы

Тем не менее, пишет ресурс, Мэттис из вторых рук узнал о том, что Трамп все же решил разорвать ядерную сделку с Ираном. Также ему уже постфактум сообщили о решении президента поставить на паузу учения войск США и Южной Кореи. На прошлой неделе хозяин Белого дома, не посоветовавшись с главой Пентагона, заявил, что "нужно формировать наши Космические силы".

Мэттис в свое время убедил Трамп оставить войска в Афганистане и Сирии, а также больше года удерживал президента от решения порвать ядерную сделку с Ираном.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пентагон, дональд трамп, белый дом, джеймс мэттис, разногласия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп и Путин могут встретиться в недалеком будущем - Госдеп
Политика Трамп и Путин могут встретиться в недалеком будущем - Госдеп
Глава японской Окинавы требует свернуть базы США на острове
Мир Глава японской Окинавы требует свернуть базы США на острове
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 