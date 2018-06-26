Дональд Трамп игнорирует главу Пентагона: NBC заметили разлад

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис (фото - Getty Images)

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"Разительный контракт между ранним энтузиазмом Трампа по генералу-морпеху, и тем, что сейчас президент держит его вне влияния на важные решения"

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Между президентом США Дональдом Трампом и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом нарастает напряженность отношений: американский лидер все меньше прислушивается к мнению министра и не советуется с ним перед важными решениями по стратегическим темам. Об этом в редакционной статье пишет ресурс NBC.

"Они практически не встречаются с глазу на глаз. Раньше часто разговаривали по телефону, но и это изменилось", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, который утверждает, что имел возможность наблюдать эти отношения вблизи.

По мнению источников, это происходит потому, что Трамп считает - Мэттис якобы "смотрит на него свысока", критикует (не на публике) некоторые из его назначений на должности, а также тормозит выполнение приказов.

По данным других источников из администрации США, Трамп сейчас больше доверяет своим суждениям или мнению двух топ-чиновников - главы Госдепартамента Майкла Помпео и советника по нацбезопасности Джона Болтона.

И хотя Мэттис "никогда не был среди тех, кто вхож к президенту и находится в когорте его ближайших людей", Трамп "очень сильно его уважает", уточнил один из источников в Пентагоне. "Просто он теперь не среди тех, кто в ближайшем окружении", - сказал чиновник.

На просьбу прокомментировать такие соображения главный спикер Минобороны США Дэйна Уайт сказал: "Глупости это все". В Белом доме высказались примерно в таком же духе.

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Тем не менее, пишет ресурс, Мэттис из вторых рук узнал о том, что Трамп все же решил разорвать ядерную сделку с Ираном. Также ему уже постфактум сообщили о решении президента поставить на паузу учения войск США и Южной Кореи. На прошлой неделе хозяин Белого дома, не посоветовавшись с главой Пентагона, заявил, что "нужно формировать наши Космические силы".

Мэттис в свое время убедил Трамп оставить войска в Афганистане и Сирии, а также больше года удерживал президента от решения порвать ядерную сделку с Ираном.