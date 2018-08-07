Дональд Трамп угрожает последствиями за ведение бизнеса с Ираном

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Хозяин Белого дома заявил, что одобренные вчера ограничительные меры против Тегерана - "самые жесткие санкции, когда-либо введенные в действие"

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Американский президент Дональд Трамп пригрозил "любому" последствиями за ведение бизнеса с Ираном, против которого вчера Вашингтон решил возобновить всю полноту санкций. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

6 августа президент США подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа.

"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я за мир во всем мире, не меньше!" - письменно воскликнул американский лидер.

Кроме того, Трамп пообещал, что в ноябре санкции против Ирана "ужесточат до нового уровня".

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В мае Трамп решил выйти из ядерной сделки с Тегераном, но летом утверждал, что без предварительных условий готов встретиться с руководством Ирана "в любое время".

Брюссель уведомил, что будет защищать интересы еврокомпаний в Иране, невзирая на санкции США. Сегодня, 7 августа, вступил в силу обновленный Устав блокировки, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские санкции и аннулирует влияние в Евросоюзе любых иностранных судебных решений на их основе.