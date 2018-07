Дональду Трампу напомнили, почему у Путина "не все окей"

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Недавно президент США дал оценку российскому лидеру - "у Путина все окей". "Приводим небольшую выборку причин думать иначе", - заявили в Freedom House

Американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House приготовила для президента США Дональда Трампа памятку, почему ему не стоит "дружить" с российским лидером Владимиром Путиным. Список причин опубликован в материале "Why Putin Is Not Okay".

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки 16 июля.

Правозащитники обращают внимание президента США на то, что путинский режим обвиняют в убийствах в стране и за рубежом (приведено 17 имен), что Москва держит в заточении политических оппонентов и политзаключенных, что Россия вторглась в Грузию и Украину, а также поддерживает диктаторов Сирии, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи и Никарагуа.

"Путин отправил российских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го после того, как протестующие (в Киеве) свергли коррумпированного клиента Кремля Виктора Януковича. Силой захватив контроль над регионом, оккупационные власти сфальсифицировали референдум, чтобы провести формальную аннексию, которую не признало международное сообщество", - уточнили в организации.

"В марте 2014 года сепаратистская деятельность, поддерживаемая Россией в Донбассе на востоке Украины, переросла в вооруженный конфликт между украинскими войсками и сепаратистами, которых поддерживает регулярная российская армия. Несмотря на международные попытки наладить мир, этот район остается зоной активной войны, что приводит к зверствам, включая уничтожение в июле 2014 года пролетавшего мимо малайзийского авиалайнера российской ракетной системой", - напомнили авторы.

Кроме того, у Путина есть целых пул прокремлевских националистических партий в Европе. Как отметили в Freedom House, в рамках долгосрочных усилий по разрушению евроединства и НАТО Кремль использует дезинформацию и другие тактики для поляризации мнений жителей Европы.

"И хотя большая часть этой деятельности ведется тайно, Единая Россия открыто подписала соглашения о сотрудничестве с ультраправыми националистическими партиями и другими силами, которые сочувствуют России или советскому наследию", - пишут в Freedom House и приводят список:

- Австрийская партия свободы

- Лига Севера (Италия)

- Демократическая партия Сербии

- сербское движение "Двери српске"

- Сербская народная партия

- Социалистическая народная партия Черногории

- Новая сербская демократия

- Демократическая народная партия "Црне Горе"

- Социалистическая партия Молдовы

- Союз независимых социал-демократов (Босния и Герцеговина)

- Болгарская социалистическая партия

- Альтернатива за болгарское возрождение

Ранее аналогичную "шпаргалку" для Трампа в духе "Путину нельзя доверять" приготовил аналитический центр Heritage Foundation.

Это первые официальные переговоры Путина и Трампа тет-а-тет с момента вступления последнего в должность президента США.

Трамп и Путин дважды встречались на полях международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен оккупации Крыма в 2014 году.