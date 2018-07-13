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13.07.2018, 10:06

Дональду Трампу напомнили, почему у Путина "не все окей"

Дональду Трампу напомнили, почему у Путина "не все окей" - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images) Фото: Getty Images

Недавно президент США дал оценку российскому лидеру - "у Путина все окей". "Приводим небольшую выборку причин думать иначе", - заявили в Freedom House

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Американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House приготовила для президента США Дональда Трампа памятку, почему ему не стоит "дружить" с российским лидером Владимиром Путиным. Список причин опубликован в материале "Why Putin Is Not Okay".

Встреча Трамп-Путин состоится в Хельсинки 16 июля.

Правозащитники обращают внимание президента США на то, что путинский режим обвиняют в убийствах в стране и за рубежом (приведено 17 имен), что Москва держит в заточении политических оппонентов и политзаключенных, что Россия вторглась в Грузию и Украину, а также поддерживает диктаторов Сирии, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи и Никарагуа.

"Путин отправил российских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го после того, как протестующие (в Киеве) свергли коррумпированного клиента Кремля Виктора Януковича. Силой захватив контроль над регионом, оккупационные власти сфальсифицировали референдум, чтобы провести формальную аннексию, которую не признало международное сообщество", - уточнили в организации.

"В марте 2014 года сепаратистская деятельность, поддерживаемая Россией в Донбассе на востоке Украины, переросла в вооруженный конфликт между украинскими войсками и сепаратистами, которых поддерживает регулярная российская армия. Несмотря на международные попытки наладить мир, этот район остается зоной активной войны, что приводит к зверствам, включая уничтожение в июле 2014 года пролетавшего мимо малайзийского авиалайнера российской ракетной системой", - напомнили авторы.

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Кроме того, у Путина есть целых пул прокремлевских националистических партий в Европе. Как отметили в Freedom House, в рамках долгосрочных усилий по разрушению евроединства и НАТО Кремль использует дезинформацию и другие тактики для поляризации мнений жителей Европы.

"И хотя большая часть этой деятельности ведется тайно, Единая Россия открыто подписала соглашения о сотрудничестве с ультраправыми националистическими партиями и другими силами, которые сочувствуют России или советскому наследию", - пишут в Freedom House и приводят список:

- Австрийская партия свободы
- Лига Севера (Италия)
- Демократическая партия Сербии
- сербское движение "Двери српске"
- Сербская народная партия
- Социалистическая народная партия Черногории
- Новая сербская демократия
- Демократическая народная партия "Црне Горе"
- Социалистическая партия Молдовы
- Союз независимых социал-демократов (Босния и Герцеговина)
- Болгарская социалистическая партия
- Альтернатива за болгарское возрождение

Ранее аналогичную "шпаргалку" для Трампа в духе "Путину нельзя доверять" приготовил аналитический центр Heritage Foundation.

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Это первые официальные переговоры Путина и Трампа тет-а-тет с момента вступления последнего в должность президента США. 

Трамп и Путин дважды встречались на полях международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен оккупации Крыма в 2014 году.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, переговоры, встреча, памятка, хельсинки, правозащитники, Freedom House
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