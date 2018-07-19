Допрос переводчика Трампа о встрече с Путиным: РФ против

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - пресс-служба Белого дома)

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В американском Конгрессе задались вопросом о содержании беседы между президентами США и РФ в Хельсинки в формате тет-а-тет

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Председатель комитета Совета РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что предложение заслушать в Конгрессе США переводчика президента Дональда Трампа по его переговорам с главой РФ Владимиром Путиным является "деструктивным". Об этом сообщает ТАСС.

"Совершенно беспрецедентная инициатива, нет никаких сомнений в том, что ее авторы преследуют цель создать дополнительные проблемы для Трампа. Я эту инициативу расцениваю как абсолютно деструктивную", - сказал Косачев.

Он считает, что в таком случае "смысл дипломатии, в том числе дипломатии доверительной, окончательно исчезнет".

Ранее сенатор от Демократической партии США Джанни Шахин призвала переводчика Трампа дать показания в Конгрессе по личной встрече с Путиным, на которой, кроме самих лидеров государств, присутствовали только переводчики, сообщает CNN.

«Я предлагаю заслушать американского переводчика, присутствовавшего во время встречи президента Трампа с Путиным, чтобы выяснить, что они обсуждали в частном порядке. Этот переводчик может помочь понять, чем Трамп поделился/пообещал Путину от нашего имени», - сказала Шахин.

Подобные заявления появились после выступления Трампа на пресс-конференции по итогам американо-российского саммита в Хельсинки. Обе партии критиковали его, в частности, за позицию по вмешательству РФ в американские выборы, а также задавались вопросом о содержании беседы на встрече Трампа с Путиным тет-а-тет.

Пока неизвестно, согласятся ли представители Республиканской партии, которые контролируют список тех, кто дает показания в Конгрессе, вызвать переводчика Трампа.