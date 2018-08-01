"Доверял другим": адвокат Манафорта объяснил его скрытые миллионы

Пол Манафорт (скриншот видео)

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По словам адвоката Пола Манафорта, подсудимый не хочет скрывать от США свои доходы - просто он доверял их другим

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Экс-глава президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в США Пол Манафорт никогда не хотел обмануть власти США и скрыть свои доходы. Об этом в суде заявил адвокат Манафорта Томас Зенле, передает АР.

По словам адвоката, Манафорт "доверял другим следить за миллионами", которые он зарабатывал на политической работе в Украине.

Манафорт якобы особенно полагался на своего партнера Рика Гейста, но он не оправдал доверия.

На суде прокурор заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины. Он заработал более $60 млн в качестве политического консультанта в Украине.

В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе, в уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины, в заговоре против государства и отмывании денег.