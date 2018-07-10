Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.07.2018, 18:20

Друг или враг: Трамп сказал, как относится к Путину

Друг или враг: Трамп сказал, как относится к Путину - Фото
Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

По словам президента США, встреча с лидером РФ может стать самой простой частью его европейского турне

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, друг ему президент РФ Владимир Путин или враг, и что встреча с ним, пожалуй, станет самой простой частью европейского турне Трампа, которое также включает саммит НАТО и визит в Великобританию. Об этом сообщает Голос Америки.

Перед поездкой в недельное турне, Трамп вновь критиковал членов НАТО за то, что они не выделяют достаточно средств на оборону, а также отметил политическую напряженность в Великобритании из-за планов по Brexit.

"Итак, мне предстоит НАТО, Великобритания, где царит некоторый хаос, и Путин. Честно говоря, встреча c Путиным может оказаться самой простой. Кто бы мог подумать?" - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он Путина другом или врагом, президент сказал: "Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. В моем представлении - конкурент".

Трамп, предвыборный штаб которого подозревают в сговоре с Россией, неоднократно говорил, что хочет установить хорошие отношения с Россией, несмотря на напряженность из-за Украины, Сирии и подозрений во вмешательстве Москвы в выборы по всему миру.

10 июля президент Европейского совета Дональд Туск призвал Трампа перед встречей с Путиным не забывать, что именно ЕС - стратегический партнер Соединенных Штатов.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, встреча трампа и путина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Советник Трампа назвал ключевой вопрос встречи с Путиным
Мир Советник Трампа назвал ключевой вопрос встречи с Путиным
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Мир Трамп анонсировал встречу с Путиным
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
Второй фронт. Карта трагедий на военных полигонах Украины
 