Друг или враг: Трамп сказал, как относится к Путину

Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

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По словам президента США, встреча с лидером РФ может стать самой простой частью его европейского турне

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, друг ему президент РФ Владимир Путин или враг, и что встреча с ним, пожалуй, станет самой простой частью европейского турне Трампа, которое также включает саммит НАТО и визит в Великобританию. Об этом сообщает Голос Америки.

Перед поездкой в недельное турне, Трамп вновь критиковал членов НАТО за то, что они не выделяют достаточно средств на оборону, а также отметил политическую напряженность в Великобритании из-за планов по Brexit.

"Итак, мне предстоит НАТО, Великобритания, где царит некоторый хаос, и Путин. Честно говоря, встреча c Путиным может оказаться самой простой. Кто бы мог подумать?" - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он Путина другом или врагом, президент сказал: "Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. В моем представлении - конкурент".

Трамп, предвыборный штаб которого подозревают в сговоре с Россией, неоднократно говорил, что хочет установить хорошие отношения с Россией, несмотря на напряженность из-за Украины, Сирии и подозрений во вмешательстве Москвы в выборы по всему миру.

10 июля президент Европейского совета Дональд Туск призвал Трампа перед встречей с Путиным не забывать, что именно ЕС - стратегический партнер Соединенных Штатов.