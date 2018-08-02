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02.08.2018, 20:21

Друг по переписке: Трамп получил еще одно письмо от Ким Чен Ына

Друг по переписке: Трамп получил еще одно письмо от Ким Чен Ына - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Это уже второе официальное письмо лидера КНДР президенту США после их встречи в Сингапуре

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Президент США Дональд Трамп получил еще одно официальное письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Укринформ.

Как отметила официальный представитель администрации, письмо нацелено на развитие договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в Сингапуре. Кроме того, по словам Сандерс, северокорейский лидер подтвердил необходимость "продвижения по взятым обязательствам", определенных в совместном заявлении по итогам встречи.

Ранее Трамп в Twitter поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот выполняет достигнутые договоренности, в частности, касающиеся отправки в США останков американских военных. Он также поблагодарил за письмо и отметил, что "с нетерпением" ждет новой встречи.

Это не первое письмо, которое посылал президенту США лидер КНДР после их встречи в Сингапуре. В июле Белый дом обнародовал письмо, в котором Ким выразил убеждение, что сближение отношений принесет результаты.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын
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