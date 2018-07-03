Друг Путина лишился частного самолета из-за санкций США за Крым

Геннадий Тимченко (скриншот из видеозаписи)

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Миллиардер Геннадий Тимченко в 2014-м санкции против РФ и него лично назвал "неудобствами и издержками в бизнесе на фоне глобальных задач России"

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Российский олигарх Геннадий Тимченко, один из "друзей Путина", продал частный самолет Gulfstream G650, который был у него на балансе с 2013 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на торгового посредника и данные авиареестра.

Как выразился агент олигарха, ни Тимченко, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету". В 2014 году корпорация Gulfstream прекратила техобслуживание его бизнес-джета.

Новым владельцем самолета стоимостью около $60 млн с июня 2018-го является зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций.

После захвата россиянами Крыма США внесли Тимченко в санкционный список. В июле 2014 года крупная газодобывающая компания "Новатэк", 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций. Сам он тогда так оценил эти меры: "За все в жизни надо платить, и за знакомство с руководством страны тоже. Личными неудобствами и возникшими издержками в бизнесе можно и нужно пренебречь, когда речь заходит об интересах государства. Это частности на фоне глобальных задач... Мы все вытерпим и найдем выход из ситуации".

Читайте мнение: Записная книжка Путина. Что значит новый санкционный список США

30 января 2018 года Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Вскоре после этом СМИ сообщили, что у людей из "кремлевского доклада" начались проблемы, так как санкции против них весьма возможны.

У Путина отреагировали на угрозу санкций против фигурантов списка ответили просто: "В РФ нет олигархов".