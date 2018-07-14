Два года режима ЧП:отменит ли Турция чрезвычайное положение

Иллюстративное фото

commenthover

Эрдоган перед выборами обещал отменить двухлетний режим чрезвычайного положения

Реклама

Реклама

18 июля в Турции должны отменить режим чрезвычайного положения, который ввели два года назад. Об этом сообщил советник президента Ибрагим Калин, передает Anadolu.

Он отметил, что если в стране снова возникнет "экстраординарная угроза", то режим ЧП могут вернуть.

В апреле этого года чрезвычайное положение продлили в седьмой раз.

Президент Турции Реджеп Эрдоган перед выборами обещал, что если его переизберут - он отменит режим ЧП. И он успешно выиграл в первом туре выборов.

Трехмесячное чрезвычайное положение впервые было введено в Турции 21 июля 2016 года после попытки переворота в стране, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля того года. Тогда военнослужащие - противники власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако попытка не возымела успеха, и турецкие власти подавили путч.

По официальным данным, во время попытки переворота погибли 250 человек.