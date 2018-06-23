"Два самых опытных лидера": Эрдоган заявил о сходстве с Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото - Getty Images)

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Президент Турции подсчитал, что он и хозяин Кремля находятся у власти в целом 15-16 лет без перерыва

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем сходстве с российским коллегой Владимиром Путиным, назвав себя и его "самыми опытными политическими лидерами". Такое заявление он сделал в интервью турецкому телеканалу TRT.

"Есть два наиболее опытных политических лидера – Путин и я. Если сопоставить сроки пребывания на посту президента и премьер-министра, мы с ним находимся у власти в целом 15-16 лет без перерыва… В результате этого процесса у нас есть то, что мы сделали и что должны сделать", - сказал Эрдоган.

Также президент заявил, что Анкара наладила с Кремлем "хорошие отношения" в сирийском вопросе.

В воскресенье, 24 июня, в Турции пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы. Согласно конституционным изменениям, утвержденным на референдуме в 2017 году, избранный президент страны будет одновременно главой государства и главой правительства, перебрав на себя функции премьер-министра.

Ранее в июне 2018-го Эрдоган пообещал в случае своего переизбрания отменить чрезвычайное положение, действующее в Турции с июля 2016 года после попытки военного переворота.