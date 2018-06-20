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20.06.2018, 18:22

DW заявила о сексуальных домогательствах к репортеру в РФ: видео

DW заявила о сексуальных домогательствах к репортеру в РФ: видео - Фото
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Неизвестный мужчина подбежал к корреспондентке во время прямого эфира, схватил ее за грудь и поцеловал

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Немецкий телеканал Deutsche Welle заявил о сексуальных домогательствах по отношению к своей корреспондентке, которая освещала закрытие Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается в Twitter канала.

"Репортер DW подверглась сексуальному домогательству на закрытии Чемпионата мира. Неизвестный мужчина схватил Джулиет Гонсалез и поцеловал ее, когда она вела репортаж из Москвы", - сказано в сообщении.

"Сексуальные домогательства – это не нормально. Они должны быть прекращены. В футболе и где-либо еще", - отметили в DW.

Телеканал разместил видео, на котором видно как во время работы перед камерой к журналистке подбежал молодой человек, схватил ее за грудь и поцеловал (смотреть с 00:13).

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Теги: Немецкая волна, футбол, deutsche welle, корреспондентка, сексуальные домогательства
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