DW заявила о сексуальных домогательствах к репортеру в РФ: видео

Немецкий телеканал Deutsche Welle заявил о сексуальных домогательствах по отношению к своей корреспондентке, которая освещала закрытие Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается в Twitter канала.

"Репортер DW подверглась сексуальному домогательству на закрытии Чемпионата мира. Неизвестный мужчина схватил Джулиет Гонсалез и поцеловал ее, когда она вела репортаж из Москвы", - сказано в сообщении.

"Сексуальные домогательства – это не нормально. Они должны быть прекращены. В футболе и где-либо еще", - отметили в DW.

Телеканал разместил видео, на котором видно как во время работы перед камерой к журналистке подбежал молодой человек, схватил ее за грудь и поцеловал (смотреть с 00:13).

