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02.07.2018, 09:39

Египет сказал нет центрам для мигрантов: "Это нарушает законы"

Египет сказал нет центрам для мигрантов: "Это нарушает законы" - Фото
иммигранты

Глава парламента заявил, что Египет принял уже более 10 млн мигрантов

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Египет исключил возможность создания на территории страны центров для приема мигрантов, о строительстве которых говорят в Евросоюзе. Об этом глава парламента Египта Али Абделт Ааль заявил в интервью Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle |DW.

По его словам, такие учреждения "нарушат законы и конституцию нашей страны". Египетский политик подчеркнул, что в его стране вообще запрещено строительство лагерей для мигрантов.

"Мы предоставили убежище уже около 10 миллионам беженцев из Сирии, Ирака, Йемена, Палестины, а также Судана, Сомали и других стран", - добавил Ааль.

Он отметил, что Каир предоставляет беженцам доступ к здравоохранению и образованию, а потенциал этих систем страны уже и так перенапряжен. Поэтому, сказал спикер, Египет нуждается в поддержке ЕС и Германии. 

27 июня премьер-министр Албании заявил, что не будет строить в своей стране строить центры для размещения беженцев и не станет "волнорезом" в потоке мигрантов даже в обмен на членство в Евросоюзе.

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Теги: Египет, беженцы, мигранты, миграционные центры, центры для мигрантов, Али Абделт Ааль
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