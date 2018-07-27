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27.07.2018, 13:28

Экс-адвокат Трампа готов свидетельствовать против него - CNN

Экс-адвокат Трампа готов свидетельствовать против него - CNN - Фото
Майкл Коэн (фото - Getty Images)

Майкл Коэн собирается дойти до прокурора по российскому делу потому, что хочет облегчить свое положение - он также подследственный, говорит источник

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Бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что тот заранее знал о встрече сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами в июне 2016 года, где люди из РФ якобы предлагали компромат на его конкурента - Хиллари Клинтон, и готов свидетельствовать против хозяина Белого дома спецпрокурору Роберту Мюллеру. Последний расследует вмешательство РФ в президентские выборы США 2016 года, напоминает канал CNN.

Заявление Коэна идет вразрез со словами американского лидера, его сына, их юристов и членов его администрации, которые уверяют, что Трамп не знал о подобной встрече, пока не прочитал о ней в газете The New York Times в июле 2017 года.

Коэн же говорит, что присутствовал с несколькими другими людьми, когда сын Трампа сообщил отцу о предложении россиян. Республиканец, утверждает его экс-адвокат, дал добро на работу с ними.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что Коэн идет навстречу следствию потому, что хочет облегчить собственное положение: он также подследственный по сторонней части "российского дела" Мюллера.

Однако, по данным CNN, расследованию Мюллера предложение Коэна вряд ли поможет, так как у того нет подтверждающих его заявления улик.

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Нынешний адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Коэн "брешет годами" и "является патологическим лжецом".

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Теги: Роберт Мюллер, российское дело, Майкл Коэн, дональд трамп, заговор, свидетельство
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