Экс-глава ЦРУ назвал Трампа "временным недоразумением"

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Джон Бреннан считает, что выходки президента США вредят международному положению и национальным интересам США

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Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан назвал американского президента Дональда Трампа "временным недоразумением". Об єтом он написал в своем Twitter.

"Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам. Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп - это "временное недоразумение". Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется", - написал он.

С таким резким высказываеним экс-глава ЦРУ, который возглавлял ведомство при Бараке Обаме, выступил после заявлений Трампа и его советников в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам саммита G7.

10 июня Джастин Трюдо на финальной пресс-конференции по итогам саммита G7 сказал, что Канада не позволит США "помыкать собой", назвав американские пошлины "оскорбительными". Он заявил об увеличении ввозных пошлин в отношении американских фермеров, компаний и рабочих.

После этого президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что для премьер-министра Канады в "аду есть особое место", а советник по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что действия Джастина Трюдо - "предательство" и "нож в спину".