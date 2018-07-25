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25.07.2018, 21:51

Экс-короля Испании заподозрили в коррупции: что ему за это будет

Экс-короля Испании заподозрили в коррупции: что ему за это будет - Фото
Хуан Карлос I (фото - elperiodico.com)

Предполагаемые преступления монарха совершены в период, когда у него была юридическая неприкосновенность

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Спецслужбы и судебные органы Испании не намерены расследовать факты предполагаемой коррупции, связанные с 80-летним бывшим королем Хуаном Карлосом I. К такому выводу пришли наблюдатели по результатам выступления в парламентской комиссии по гостайнам директора Национального разведывательного центра Феликса Санса Рольдана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пояснил мадридский адвокат Артуро Ромеро Диас, все деяния, в которых заподозрен монарх, относятся к периоду, когда он, как глава государства, пользовался юридической неприкосновенностью.

Недавно испанские СМИ опубликовали признания бывшей "близкой подруги" Хуана Карлоса 54-летней Коринны Ларсен, гражданки ФРГ датского происхождения, которая обвинила монарха в финансовых злоупотреблениях. 

Она заявила, что бывший король якобы получал комиссионные с разного рода международных контрактов, в том числе на строительство Испанией скоростной железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии. А чтобы избежать подозрений, оформлял денежные счета и разного рода собственность на подставных лиц. Кроме того, Хуан Карлос якобы помогал своему зятю Иньяки Урдангарину, недавно осужденному за коррупцию, в хищении общественных фондов.

Хуан Карлос, носящий в настоящее время титул "почетного короля", был главой испанского государства с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу своего сына - нынешнего монарха Фелипе VI.

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Теги: хуан карлос, испания, коррупция
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