Экс-министр Британии: Нужно переголосовать Brexit, Мэй в тупике

Джастина Грининг (скриншот из видеозаписи)

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Финальное решение о Brexit должен принимать народ, а не зашедшие в тупик политики с их закулисными договоренностями, заявила Джастина Грининг

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Бывший министр образования Великобритании Джастина Грининг призвала власти страны провести повторный референдум о выходе из Евросоюза, чтобы разрешить патовую парламентскую ситуацию по поводу Brexit. Об этом пишет агентство Reuters.

По ее мнению, предложения премьер-министра Терезы Мэй о новых связях с ЕС "были выдумкой, которая никого не удовлетворила".

Грининг, которая ушла из правительства в январе, заявила, что переговорная стратегия Мэй оставила недовольными как тех, кто был за "чистый разрыв" с ЕС, так и других - кто был против Брексита.

Ранее Мэй исключила возможность повторного всенародного голосования за выход из ЕС. Референдум прошел в 2016 году: тогда 52% проголосовали "за" выход из объединения стран, а 48% - за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

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Из-за несогласия со стратегией Мэй (тесные связи с ЕС после выхода в марте 2019 году) о том, как именно нужно проводить экономическо-социальный Brexit, недавно из Кабмина ушли двое министров, включая одного из ярых приверженцев выхода Британии из ЕС Бориса Джонсона.

"Единственное решение - это забрать финальное решение о Brexit у зашедших в тупик политиков с их закулисными договоренностями, и вернуть его людям", - подытожила Грининг.