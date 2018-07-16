Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 11:35

Экс-министр Британии: Нужно переголосовать Brexit, Мэй в тупике

Экс-министр Британии: Нужно переголосовать Brexit, Мэй в тупике - Фото
Джастина Грининг (скриншот из видеозаписи)

Финальное решение о Brexit должен принимать народ, а не зашедшие в тупик политики с их закулисными договоренностями, заявила Джастина Грининг

Реклама
Реклама

Бывший министр образования Великобритании Джастина Грининг призвала власти страны провести повторный референдум о выходе из Евросоюза, чтобы разрешить патовую парламентскую ситуацию по поводу Brexit. Об этом пишет агентство Reuters.

По ее мнению, предложения премьер-министра Терезы Мэй о новых связях с ЕС "были выдумкой, которая никого не удовлетворила".

Грининг, которая ушла из правительства в январе, заявила, что переговорная стратегия Мэй оставила недовольными как тех, кто был за "чистый разрыв" с ЕС, так и других - кто был против Брексита.

Ранее Мэй исключила возможность повторного всенародного голосования за выход из ЕС. Референдум прошел в 2016 году: тогда 52% проголосовали "за" выход из объединения стран, а 48% - за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Читайте мнение: Гамбит Терезы Мэй. Как Лондон проиграл переговоры с Брюсселем

Из-за несогласия со стратегией Мэй (тесные связи с ЕС после выхода в марте 2019 году) о том, как именно нужно проводить экономическо-социальный Brexit, недавно из Кабмина ушли двое министров, включая одного из ярых приверженцев выхода Британии из ЕС Бориса Джонсона.

"Единственное решение - это забрать финальное решение о Brexit у зашедших в тупик политиков с их закулисными договоренностями, и вернуть его людям", - подытожила Грининг.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, евросоюз, brexit, референдум, джастин грининг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сын жертвы Новичка просит у Трампа помощи - СМИ
Мир Сын жертвы Новичка просит у Трампа помощи - СМИ
Принцы Чарльз и Уильям проигнорировали Трампа - СМИ
Мир Принцы Чарльз и Уильям проигнорировали Трампа - СМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 