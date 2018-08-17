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17.08.2018, 08:33

Экс-помощница Трампа обнародовала новую секретную аудиозапись

Экс-помощница Трампа обнародовала новую секретную аудиозапись - Фото
Омароса Маниголт-Ньюман и Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Омароса Маниголт-Ньюман говорит, что сделанными тайно записями подкрепляет утверждения, которые изложила в книге "Сорвавшийся с петель" о Белом доме

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Экс-помощница президента США Омароса Маниголт-Ньюман обнародовала еще одну тайную аудиозапись: по ее словам, она подтверждает, что Дональд Трамп пытался заставить ее замолчать после увольнения из Белого дома. Об этом пишет агентство Голос Америки.

На аудио слышно, как невестка президента Лара Трамп предлагает Маниголт-Ньюман новую работу за $15 тысяч в месяц. По ее словам, обязанности на должности простые: положительно отзываться о Трампе в период его кампании по переизбранию. Супруга Эрика Трампа упоминает при этом о сообщении New York Times, в котором говорится, будто бы у Маниголт-Ньюман есть данные, могущие навредить президенту.

"Это явно похоже на то, что у вас в заднем кармане есть что-то, что нужно вытащить. Ясно, что, если вы попадаете в эту кампанию, то мы не сможем, мы должны..." – говорит Лара Трамп.

"О Боже, нет", – прерывает ее Маниголт-Ньюман.

"Все, все, положительные, не правда ли?" - спрашивает невестка Трампа.

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По словам Лары Трамп, это аудио – "мошенничество", а фрагменты разговора "имели место в ходе многочисленных телефонных разговоров в течение нескольких недель". Она утверждает, что "потрясена предательством" экс-советницы Трампа.

Ранее Маниголт-Ньюман была одной из наиболее известных адвокатов Трампа в среде афроамериканцев.

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Теги: дональд трамп, скандал, записи, Омароса Маниголт-Ньюман, лара трамп
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