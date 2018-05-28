Экс-президент США Буш-старший снова попал в больницу

Джордж Буш-старший (фото - Getty Images)

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Второй раз на неделю Буш-старший попал в больницу

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Экс-президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали второй раз за неделю. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.

У Буша-старшего низкое давление и ему нужно будет несколько дней побыть под наблюдением.

Макграт заверил, что экс-президент бодр и не чувствует никакого дискомфорта.

24 мая Буш-старший попал в больницу с инфекцией, обнаруженной у него в крови.

21 апреля в Хьюстоне (США, штат Техас) прошла церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш, которая скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет