Экс-президент США Буш-старший снова попал в больницу

Экс-президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали второй раз за неделю. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.
У Буша-старшего низкое давление и ему нужно будет несколько дней побыть под наблюдением.
Макграт заверил, что экс-президент бодр и не чувствует никакого дискомфорта.
24 мая Буш-старший попал в больницу с инфекцией, обнаруженной у него в крови.
21 апреля в Хьюстоне (США, штат Техас) прошла церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш, которая скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет