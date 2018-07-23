Экс-советник Трампа намерен совершить "правую революцию" в ЕС

Стив Бэннон (фото - скриншот с видео)

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Бывший главный стратег американского президента Стив Бэннон заявил о намерении объединить правых популистов в Европе

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Экс-старший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил о намерении создать фонд для финансирования правых популистов, что приведет к "правой революции" в Европе. Об этом сообщает Euractiv.

Согласно сообщению, фонд Бэннона под названием Движение будет помогать правым партиям победить на европейских выборах, в частности, на выборах в Европарламент следующей весной.

В интервью изданию Daily beast он заявил, что хочет создать правопопулистскую "супергруппу" в Европейском парламенте, чтобы правые депутаты составили треть от всего состава.

Также сказано, что штаб-квартира Движения разместится в Брюсселе, а персонал в фонда начнут набирать уже в ближайшие месяцы. Так, до выборов в 2019 году, по плану Бэннона, в штате фонта будет 10 сотрудников, а после его увеличат до 25 человек.

"Италия - двигатель современной политики. Если это работает там, то это может работать везде", - заявил Бэннон, упоминая лидера ультраправой итальянской партии Лига Маттео Сальвини, который выдвигает идеи сепаратизма в стране.

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"Крайне правое видение Стива Бэннона и попытка импортировать ненавистную политику Трампа на наш континент будут отвергнуты достойными европейцами. Мы знаем, что кошмар национализма сделал в наших странах в прошлом. Мы должны остановить его", - заявил Ги Верхофстадт, экс-премьер-министр Бельгии.

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Бэннон был главой предвыборного штаба Трампа. В начале 2017 года он был одним из самых могущественных людей в США. Но в апреле его вывели из Совета нацбезопасности, а в августе уволили из Белого дома. По информации СМИ, причиной стали столкновения между альтернативными правыми и расистами в Шарлотсвилле. Якобы Бэннон посоветовал Трампу осудить обе стороны конфликта, а не расистов, из-за чего рейтинг президента упал.