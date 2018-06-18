Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.06.2018, 10:12

Экс-советник Трампа: россиянин предлагал нам компромат на Клинтон

Экс-советник Трампа: россиянин предлагал нам компромат на Клинтон - Фото
Роджер Стоун (фото - news.vice.com)

Бывший член команды республиканца Роджер Стоун утверждает, что в предвыборном штабе Трампа решили не связываться с предлагавшим компромат

Реклама
Реклама

Один из экс-советников нынешнего американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун утверждает, что в 2016 году перед выборами встречался с россиянином, предлагавшим купить компромат на соперницу кандидата-республиканца - Хиллари Клинтон. Как пишет со слов источника The Washington Post, за это гражданин РФ просил $2 млн.

Имя выходца из России - Генри Гринберг.

При встрече с ним Стоун назвался "информатором ФБР", имея для этого фоновую историю: в документах одного из судов за 2015 год он фигурирует под фейковым именем Генри Окнянский (под этим псевдонимом он ранее не один год работал в ФБР).

Как отмечает WP, в бюро эту информацию решили не комментировать.

Стоун говорит, что выслушал предложение Гринберга, после чего обсудил его с членом предвыборного штаба Трампа Майклом Капуто. Было решено не идти на сделку.

Как пишет издание, сейчас данными об этой встрече активно интересуется спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ в американские выборы: сотрудники его офиса уже поговорили с Капуто.

Сам Трамп сегодня в очередной раз заявил, что российский кейс спецпрокурора - "охота на ведьм", и добавил, что его ведет "тотально дискредитированная команда Мюллера из 13 злых демократов".

Читайте также: "Я бы с радостью": Трамп хочет на допрос к Мюллеру, но с условием

7 апреля СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп начал готовиться к возможному допросу у Роберта Мюллера, у которого к хозяину Белого дома есть около 40 вопросов (часть из них касаются вмешательства РФ в выборы-2016). Сам Трамп назвал "позорным", что вопросы попали в СМИ. У спецпрокурора пригрозили президенту судом в случае отказа пройти допрос.

В начале мая стало известно, что защиту Трамп в российском деле возглавит бывший адвокат Билла Клинтона, когда тот в конце 1990-х оказался в центре скандала с возможным импичментом.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, компромат, выборы президента сша, хиллари клинтон, роджер стоун, генри гринберг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине
Экономика В Конгрессе США предлагают увеличить помощь Украине
Горбулин: Для США борьба с Россией — это всерьез и надолго
Политика Горбулин: Для США борьба с Россией — это всерьез и надолго
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 