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23.07.2018, 09:17

Экс-советника Макрона обвиняют в превышении полномочий и насилии

Экс-советника Макрона обвиняют в превышении полномочий и насилии - Фото
Александр Беналля (фото - скриншот видео)

Расследование инцидента проводит прокуратура Парижа, генеральная инспекция французской полиции

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Во Франции начато официальное расследование в отношении бывшего советника по безопасности президента страны Александра Беналля, которого подозревают в превышении полномочий и совершении насильственных действий. Об этом сообщила французская прокуратура, пишет Deutsche Welle.

26-летний Беналля, сотрудник президентской администрации Винсан КрАЗ и трое полицейских предстали перед следственным судьей.

"Беналля поместили под стражу и освободили после публикации видео с первомайской демонстрации в Париже, на которой видно, как он бьет одного из демонстрантов", - говорится в сообщении.

Еще трое полицейских, которые также проходят по этому делу, были взяты под стражу за то, что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналла. Их полномочия были прекращены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал такие действия своего бывшего советника "неприемлемыми", сообщило агентство AFP. Он приказал принять все меры, "чтобы такая ошибка не повторилась".

Расследование инцидента проводит прокуратура Парижа, генеральная инспекция французской полиции, а в Национальном собрании создана специальная парламентская следственная комиссия.

1 мая 2018 года Беналля пришел на акцию в гражданской одежде и полицейском шлеме, а также с повязкой на руке, где было написано "полиция", которую он, судя по видео, позже снял.

В этот день во Франции проходили первомайские демонстрации и протесты против трудовой и учебной реформ Макрона.

Во время демонстрации в Париже Беналля подбежал к митингующему, схваченному полицией, и начал избивать.

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Теги: насилие, александр беналля, прокуратура Парижа
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