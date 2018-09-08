Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.09.2018, 00:24

Экс-советника Трампа приговорили к тюремному заключению

Экс-советника Трампа приговорили к тюремному заключению - Фото
Джордж Пападопулос (фото - linkedin.com/in/gpapadopoulos7)

Джордж Пападопулос проведет за решеткой 14 дней

Реклама
Реклама

7 сентября в США суд округа Колумбия приговорил бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа 31-летнего Джорджа Пападопулоса к 14 дням тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.

Пападопулос - человек, чьи высказывания в лондонском пабе стали толчком для расследования в США возможного сговора с Россией во время президентских выборов 2016 года. 

Пападопулос сказал суду в Вашингтоне, что он был "патриотически настроенным американцем", который позволил себе солгать.

В приговоре Пападопулосу также назначено 12 месяцев надзора, 200 часов общественных работ и штраф в размере $9 500.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией просил для Пападопулоса $9 500 штрафа и до 6 месяцев тюрьмы.

Читайте также: Russiagate: разоблачение связного Пападопулоса

В октябре 2017 года экс-советник предвыборного штаба Трампа признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР.  Он солгал о своих контактах с россиянами и их посредниками во время проходившей избирательной кампании Дональда Трампа.  

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: вмешательство в выборы США, Джордж Пападопулос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп: На выборах в Конгресс РФ попытается помочь демократам
Мир Трамп: На выборах в Конгресс РФ попытается помочь демократам
Путин открестился от россиян, обвиняемых во влиянии на выборы США
Мир Путин открестился от россиян, обвиняемых во влиянии на выборы США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 