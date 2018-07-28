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28.07.2018, 14:28

Эксперимент: в Эстонии сделали бесплатный проезд между городами

Эксперимент: в Эстонии сделали бесплатный проезд между городами - Фото
Фото: Delfi

В Эстонии таким образом пытаются сделать так, чтобы люди не переезжали из сел в города и меньше пользовались машинами

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Эстония стала первой страной в Европе, которая ввела бесплатный проезд в междугородних автобусах на большей территории страны. Об этом сообщает Deutsche Welle

В Европе есть отдельные города и регионы, где бесплатно ездит общественный транспорт, но в рамках всей страны такого еще не было. 

Цель решения - создать условия, чтобы люди меньше переезжали из сел в города и сократить выбросы парниковых газов. В правительстве Эстонии хотят поощрить граждан ездить более экологическим способом - общественным транспортом.

В 2013 году в Таллине отменили плату за проезд в общественном транспорте. Опрос в 2017 году показал, что половина пассажиров стала чаще ездить на автобусах после отмены платы. 

14 июля в Киеве выросли цены на проезд в метро и наземном транспорте до 8 гривень. За день до подорожания проезда пассажиры пополнили свои карточки на 5 млн 971 тысячу 525 поездок.

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Теги: бесплатный проезд, общественный транспорт, эстония, проезд
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