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13.08.2018, 08:16

Экстремальная фотосессия: в Кении бегемот загрыз туриста из Китая

Экстремальная фотосессия: в Кении бегемот загрыз туриста из Китая - Фото
Фото: gettyimages.com

Очевидцы сообщили, что мужчина близко подошел к бегемотам, чтобы их сфотографировать

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Китайский турист пытался вблизи сфотографировать бегемота в Кении, но животное напало на человека и нанесло смертельные ранения. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

66-летний китайский турист Чанг Минг Чунг наблюдал за животным в природном заповеднике близ озера Найваша в 90 километрах от столицы Найроби.

По словам очевидцев трагедии, двое туристов слишком близко подошли к бегемотам. Пострадавшего мужчину успели отвезти в больницу, однако он впоследствии скончался.

Еще один турист из Китая остался жив.

"Из-за высокого уровня воды в реках в этом регионе исчезли пастбища, где бегемоты обычно паслись. Поэтому животные бродят в поисках пищи и уходят далеко от воды. Иногда они совсем близко подходят к фермам и даже приближаются к территории отелей", - отмечается в сообщении.

Бегемоты, которые обычно очень агрессивны, имеют острые зубы и весят до трех тонн. Ежегодно от их нападений в Африке умирают 500 человек.

В Кению приезжают полтора миллиона туристов, а страна в целом заработала на туризме $1,2 млрд за 2017 год.

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Теги: Китай, туристы, кения, бегемот
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