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26.06.2018, 16:32

Елизавета II подписала закон о Brexit

Елизавета II подписала закон о Brexit - Фото
Елизавета II (фото - instagram.com/theroyalfamily)

В соответствии с Актом о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт о выходе из Европейского Союза 2018

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Королева Великобритании Елизавета II дала королевское согласие закону о выходе страны из Европейского Союза. Об этом во вторник во время заседания Палаты представителей Великобритании сообщил спикер Джон Беркоу, информирует Reuters.

"Я должен сообщить Палате представителей, что в соответствии с Актом о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт о выходе из Европейского Союза 2018", - сказал он.

На прошлой неделе закон был одобрен как Палатой представителей, так и Палатой лордов Великобритании. Голосование Палаты лордов ознаменовало завершение многомесячных дискуссий по закону, который формально завершит членство Великобритании в Евросоюзе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала принятие законопроекта "важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit.

"В течение следующих нескольких недель мы опубликуем более подробную информацию о наших предполагаемых будущих отношениях с ЕС в "Белой книге"и вернем торговые и таможенные счета в Палату общин. Но сегодня был важный шаг в деле продвижения Brexit, который дает Британии светлое будущее, Британия контролирует свои деньги, законы и границы", - подчеркнула Мэй.

Евросоюз и Великобритания договорились, что переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года.

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Теги: Королева Великобритании Елизавета II, Великобритания, елизавета II, brexit
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