Елизавета II в седьмой раз стала прабабушкой

Зара Тинделл с мужем и старшей дочкой (фото - facebook.com)

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У внучки британской королевы Зары Тинделл и ее мужа, регбиста Майкла Тинделла, 18 июня родилась дочь

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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, в седьмой раз стали прабабушкой и прадедушкой. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи Великобритании.

У внучки королевы Зары Тинделл и ее мужа, регбиста Майкла Тинделла, 18 июня родилась дочь, они во второй раз стали родителями. Имя девочки сообщат позже.

Члены королевской семьи "в восторге" от этой новости.

Внучка британской королевы вышла замуж за Тинделла в 2011 году. У Зары и Майка есть дочь Мия Грейс, которой скоро исполнится четыре года.

Зара Тиндалл, старшая дочь принцессы Анны, профессиональная спортсменка. На Олимпиаде 2012 года она завоевала серебряную медаль на соревнованиях по конному спорту. Ее муж, Майк Тиндалл - бывший капитан сборной Англии по регби.

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