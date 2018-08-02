Эрдоган хочет возобновить смертную казнь в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовноси восстановить в Турции смертную казнь. Об этом он заявил на похоронах турчанки и ее ребенка, погибших в результате теракта, передает Anadolu.
"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", - сказал Эрдоган.
В своей речи он подчеркнул, что преступники ответят за свои преступления.
Президент Турции прилетел на вертолете в провинцию Сивас для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракаи и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, которые погибли в результате теракта в провинции Хаккари.
Фото: Anadolu
Организаторами теракта в Хаккари власти Турции считают членов Рабочей партии Курдистана.
26 июля в Японии казнили еще шестеро членов ультрарадикальной секты Аум Синрике, которых признали виновными в зариновой атаке 1995 года в метро Токио, в аналогичной атаке в префектуре Нагано годом ранее, а также в убийстве в 1989-м юриста, его жены и их ребенка.