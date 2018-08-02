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02.08.2018, 06:47

Эрдоган хочет возобновить смертную казнь в Турции

Эрдоган хочет возобновить смертную казнь в Турции - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - Anadolu﻿)

Об этом турецкий президент заявил на похоронах турчанки, которая погибла в результате теракта в провинции Хаккари

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовноси восстановить в Турции смертную казнь. Об этом он заявил на похоронах турчанки и ее ребенка, погибших в результате теракта, передает Anadolu. 

"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", - сказал Эрдоган.

В своей речи он подчеркнул, что преступники ответят за свои преступления. 

Президент Турции прилетел на вертолете в провинцию Сивас для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракаи и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, которые погибли в результате теракта в провинции Хаккари.

Фото: Anadolu 

Организаторами теракта в Хаккари власти Турции считают членов Рабочей партии Курдистана. 

26 июля в Японии казнили еще шестеро членов ультрарадикальной секты Аум Синрике, которых признали виновными в зариновой атаке 1995 года в метро Токио, в аналогичной атаке в префектуре Нагано годом ранее, а также в убийстве в 1989-м юриста, его жены и их ребенка.

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Теги: Турция, теракт, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган
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