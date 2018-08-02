Эрдоган хочет возобновить смертную казнь в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - Anadolu﻿)

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Об этом турецкий президент заявил на похоронах турчанки, которая погибла в результате теракта в провинции Хаккари

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовноси восстановить в Турции смертную казнь. Об этом он заявил на похоронах турчанки и ее ребенка, погибших в результате теракта, передает Anadolu.

"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", - сказал Эрдоган.

В своей речи он подчеркнул, что преступники ответят за свои преступления.

Президент Турции прилетел на вертолете в провинцию Сивас для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракаи и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, которые погибли в результате теракта в провинции Хаккари. Фото: Anadolu Организаторами теракта в Хаккари власти Турции считают членов Рабочей партии Курдистана.