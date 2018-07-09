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09.07.2018, 19:43

Эрдоган снова стал президентом Турции

Эрдоган снова стал президентом Турции - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган Фото: facebook.com/RecepTayyipErdogan

Переизбрание Эрдогана ознаменовало переход Турции к президентской форме правления

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Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Церемония инаугурации президента Турции проходила в парламенте.

Переизбрание Эрдогана ознаменовало переход Турции к президентской форме правления.

По информации Высшего избирательного совета Турции, Эрдоган набрал на президентских выборах 52,5% голосов.

Выступая перед журналистами после церемонии, Эрдоган сказал: «Все прошло хорошо на глазах у всей нации, я надеюсь, что в будущем будет еще лучше».

В Турции будут уволены более 18 тысяч государственных служащих, половина из которых - сотрудники полиции. Соотвествующий указ приняли после победы Эрдогана.

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Теги: президент, Турция, присяга, эрдоган
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