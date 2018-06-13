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13.06.2018, 11:31

ЕС и НАТО готовы к переговорам с Македонией после смены названия

ЕС и НАТО готовы к переговорам с Македонией после смены названия - Фото
Флаг Македонии (фото - pixabay.com)

В Брюсселе ожидают, что уже в этом месяце Совет Евросоюза одобрит рекомендацию о начале переговоров с Македонией о ее вступлении в ЕС

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В Европейском Союзе готовы начать переговоры с Македонией о ее вступлении в сообщество после достижения Скопье соглашения с Грецией о переименовании бывшей югославской республики. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана.

Еврочиновники поздравили премьер-министров Греции и Македонии Алексиса Ципраса и Зорана Заева с "достижением исторического соглашения, способствующего преобразованию всего региона Юго-Восточной Европы".

По словам Могерини и Хана, они "с нетерпением ждут", что в текущем месяце Совет ЕС одобрит рекомендацию о начале переговоров с Македонией о вступлении в Евросоюз.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем заявлении назвал соглашение между Афинами и Скопье "свидетельством многих лет терпеливой дипломатии и готовности двух лидеров разрешить спор, слишком долго влиявший на регион".

Столтенберг призвал доработать соглашение, чтобы "открыть Скопье дорогу к членству в НАТО" и "помочь упрочить мир и стабильность на Западных Балканах".

Глава МИД Павел Климкин также поздравил Македонию и Грецию с "достижением исторической договоренности". "Цивилизованные страны исповедуют европейские подходы", - написал министр в Twitter.

12 июня 2018 года Греция и Македония договорились о новом названии последней - бывшая югославская республика получит название "Республика Северная Македония".

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Теги: македония, переименование македонии, спор греции и македонии, балканы, евроинтеграция
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