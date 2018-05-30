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30.05.2018, 09:49

ЕС осудил признание Сирией "независимости" Абхазии и Южной Осетии

ЕС осудил признание Сирией "независимости" Абхазии и Южной Осетии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сирия такими действиями нарушает международное право и принцип территориальной целостности, заявляют в Евросоюзе

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В Европейском Союзе осудили решение сирийского режима установить "дипломатические отношения" с оккупированными Россией территориями Грузии - Южной Осетией и Абхазией. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

Решение Сирии нарушает международное право и принцип территориальной целостности, определенный в Уставе Организации Объединенных Наций и соответствующих резолюциях Совбеза ООН, подчеркивается в заявлении.

"Европейский Союз полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.

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29 мая 2018 года союзник Кремля в ближневосточном регионе Сирия и власти оккупированной Россией грузинской территории Южная Осетия договорились о "взаимном признании и установлении дипломатических отношений". Кроме того, Сирия признала "независимость" другого захваченного региона - Абхазии.

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Теги: Грузия, европейский союз, северная осетия, абхазия, признание независимости, сирийский режим
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