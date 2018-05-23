ЕС рассматривает вероятные санкции против Венесуэлы из-за выборов

ЕС рассмотрит вероятность введения новых санкций против Венесуэлы после перевыборов президента Николаса Мадуро, которые не соответствуют международным стандартам. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.
Она подчеркнула, что выборы в Венесуэле прошли "без уважения к политическому плюрализму, демократии, прозрачности и верховенства права".
Могерини призвала правительство страны "взять четкий курс на полное уважение конституции страны и создать условия, которые позволят всем политическим и социальным игроками играть роль в решении проблем, которые стоят перед страной".
Переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы не признали шесть стран: Аргентина, Канада, Австралия, Мексика, Чили и США.
Читайте также: Трамп наложил дополнительные санкции на правительство Венесуэлы
20 мая прошли досрочные президентские выборы в Венесуэле. Срок полномочий новоизбранного главы государства составит шесть лет.