Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 06:25

Еще одна японская принцесса вступит в брак с простолюдином

Еще одна японская принцесса вступит в брак с простолюдином - Фото
Принцесса Айко фото - peoplespostng.com)

Принцесса Айко должна покинуть семью после того, как обменяется свадебными клятвами с суженым, ей выплатят бонус в размере около миллиона долларов

Реклама
Реклама

Японская принцесса Айко анонсировала свадьбу с простолюдином и будет вынуждена отказаться от королевского статуса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Агентство императорской семьи Японии.

"Принцесса Японии Айко - вторая за два года японская принцесса, которая заявила о намерении выйти замуж за простолюдина и будет вынуждена отказаться от своего королевского статуса", - говорится в сообщении.

Айко, младшая дочь двоюродного брата императора Акихито, планирует вступить в брак с 32-летним сотрудником судоходной компании NYK Line Кеем Мория 29 октября в Токио. Молодые люди познакомились в декабре прошлого года.

Согласно японскоиу праву, принцесса должна покинуть семью после того, как обменяется свадебными клятвами с суженым. Ей также выплатят бонус в размере около миллиона долларов.

В прошлом году императорский дом Японии объявил о планируемой свадьбе 25-летней принцессы Мако с бывшим однокурсником 26-летним Кеем Комуро. Старшая внучка императора Акихито и императрицы Мичико должна была покинуть императорскую семью и отказаться от своего королевского статуса после замужества в соответствии с законодательством Японии. В феврале 2018 года стало известно, что принцесса Мако решила отложить свадьбу как минимум до 2020 года.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: япония, принцесса, свадьба с простолюдином, отречение от титула
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Россия хочет протянуть кабеля на Курилы: в Японии протестуют
Мир Россия хочет протянуть кабеля на Курилы: в Японии протестуют
В Японии впервые за 250 лет проснулся вулкан Ио Яма: видео
Мир В Японии впервые за 250 лет проснулся вулкан Ио Яма: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 