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13.08.2018, 06:43

Эсминец США с ракетами Томагавк зашел в Черное море

Эсминец США с ракетами Томагавк зашел в Черное море - Фото
Фото: flickr.com/c6f.navy.mil

Эсминец Carney вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море

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Боевой корабль шестого флота США USS Carney зашел в воды Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба флота США.

"Эсминец Carney вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море", - отметили в пресс-службе.

Целью прибытия эсминца - взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе. "Прибытие Carney к Черному морю демонстрирует неизменную приверженность США  безопасности и стабильности в регионе", - уточнили в пресс-службе.

Carney относится к раннему типу эсминцев, на нем находится стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для разного типа ракет:  Томагавк, Асрок.

13 апреля 2018 года американский эсминец USS Winston S. Churchill присоединился в Средиземном море к группировке кораблей ВМС США, в зону ответственности которых входит побережье Сирии.

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Теги: американский эсминец, USS Carney, черное море
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