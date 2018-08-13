Эсминец США с ракетами Томагавк зашел в Черное море

Фото: flickr.com/c6f.navy.mil

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Эсминец Carney вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море

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Боевой корабль шестого флота США USS Carney зашел в воды Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба флота США.

"Эсминец Carney вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море", - отметили в пресс-службе.

Целью прибытия эсминца - взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе. "Прибытие Carney к Черному морю демонстрирует неизменную приверженность США безопасности и стабильности в регионе", - уточнили в пресс-службе.

Carney относится к раннему типу эсминцев, на нем находится стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для разного типа ракет: Томагавк, Асрок.

13 апреля 2018 года американский эсминец USS Winston S. Churchill присоединился в Средиземном море к группировке кораблей ВМС США, в зону ответственности которых входит побережье Сирии.