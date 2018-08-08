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08.08.2018, 17:55

Эсминец ВМС Британии перехватил корабли РФ в проливе Ла-Манш

HMS Diamond (фото - royalnavy.mod.uk)

Эскадренный миноносец HMS Diamond вышел для сопровождения противолодочного корабля Североморск и ракетного крейсера Маршал Устинов

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Во вторник, 7 августа, эскадренный миноносец Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Diamond вышел на перехват двух российских военных кораблей во время прохода через пролив Ла-Манш. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Британии.

Согласно сообщению, эсминец был отправлен из базы в Дувре, чтобы отследить передвижение большого противолодочного корабля Североморск и ракетного крейсера Маршал Устинов через зону британской ответственности.

"Это рутинная работа для Королевского флота. Во второй раз экипаж моего корабля провел операцию по сопровождению этим летом", - заявил командующий HMS Diamond Бен Кит. 

Российские корабли 5 июля вышли с главной базы Северного флота РФ в Североморске. В Атлантике Маршал Устинов и Североморск отработают "оказание помощи терпящим бедствие на море, а также обеспечение обороны отряда кораблей".

Северная Атлантика - устойчивое название для северной части Атлантического океана. Располагается между континентами Северная Америка и Европа. К бассейну Северной Атлантики относят Средиземное море и условно Черное, Азовское и Каспийское моря. 

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9 июля глава ВМС Британии адмирал Филип Джонс заявил, что Великобритания увеличит присутствие Военно-морских сил в Северной Атлантике из-за растущей угрозы со стороны России.

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Теги: российский корабль, Россия, Великобритания, вмс британии, атлантика, Бен Кит, HMS Diamond, противолодочный корабль, Североморск, ла-манш
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