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07.08.2018, 14:11

"Есть доказательства": Мадуро ищет причастных к покушению

"Есть доказательства": Мадуро ищет причастных к покушению - Фото
Николас Мадуро (фото - twitter/nicolasmaduro) Фото: Фото: twitter/nicolasmaduro

Президент Венесуэлы уверен, что за покушением на него стоит Колумбия и заверил, что этому есть доказательства

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро снова обвинил правительство Колумбии в причастности к покушению на него и заверил, что есть доказательства. Об этом сообщает CNN.

По словам Мадуро, есть достаточно доказательств, что причастен также и президент страны Хуан Мануэль Сантос. 

Президент заявил, что его правительство узнало, что "колумбийцы тренируют убийц" в департаменте Сантандер, который граничит с Венесуэлой. 

Ранее ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты". 

Мадуро с самого начала утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению.

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4 августа во время выступления Мадуро на военном параде в Каракасе взорвался беспилотный летательный аппарат. Власти назвали это покушением на жизнь главы государства.



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Теги: николас мадуро, венесуэла, покушение, Колумбия
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