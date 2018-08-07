"Есть доказательства": Мадуро ищет причастных к покушению

Николас Мадуро (фото - twitter/nicolasmaduro) Фото: Фото: twitter/nicolasmaduro

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Президент Венесуэлы уверен, что за покушением на него стоит Колумбия и заверил, что этому есть доказательства

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро снова обвинил правительство Колумбии в причастности к покушению на него и заверил, что есть доказательства. Об этом сообщает CNN.

По словам Мадуро, есть достаточно доказательств, что причастен также и президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Президент заявил, что его правительство узнало, что "колумбийцы тренируют убийц" в департаменте Сантандер, который граничит с Венесуэлой.

Ранее ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты".

Мадуро с самого начала утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению.

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4 августа во время выступления Мадуро на военном параде в Каракасе взорвался беспилотный летательный аппарат. Власти назвали это покушением на жизнь главы государства.





