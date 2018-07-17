Эстония: Два самолета РФ нарушили воздушное пространство

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Инциденты произошли в районе острова Вайндлоо с разницей примерно в один час

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Силы обороны Эстонии зафиксировали два случая нарушения российскими самолетами воздушного пространства страны. Об этом сообщает ERR со ссылкой на силы обороны Эстонии.

Инциденты произошли в районе острова Вайндлоо с разницей примерно в один час.

По информации Генерального штаба Сил обороны, инциденты произошли до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе: сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем - Ил-96.

В связи со случившимся в МИД Эстонии сегодня вызвали представителя российского посольства в Таллинне, которому вручили ноту протеста.

Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. Транспондеры у обоих судов были включены, но план полета ни один из самолетов не предоставил.

В радиоконтакт с авиадиспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали.

В этом году самолеты РФ нарушали воздушное пространство Эстонии уже шесть раз.

20 июня 2018 года в районе острова Вайндлоо самолет Ту-154 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.