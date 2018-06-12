Эстония купит у Франции ракеты для ПЗРК Mistral на €50 млн

Фото: twitter.com/MoD_Estonia

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Договор о покупке ракет заключен с французской компанией MBDA

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Центр оборонных инвестиций при военном ведомстве Эстонии подписал договор о покупке ракет для ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс, - ред.) Mistral на сумму в €50 млн. Об этом говорится в сообщении в Twitter Минобороны Эстонии.

"Договор заключен с французским производителем вооружений компанией MBDA. Его подписали директор центра инвестиций, полковник Рауно Сирк и вице-президент MBDA Дидье Филипп. В соответствии с соглашением, эстонская сторона в период с 2020 по 2027 годы приобретет ракеты Mistral и оборудование для обучения на общую сумму в €50 млн",— отмечается в сообщении.

15 мая 2018 года в Эстонии закончились крупнейшие учения Siil-2018, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенного к востоку условного врага.