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12.06.2018, 23:58

Эстония купит у Франции ракеты для ПЗРК Mistral на €50 млн

Эстония купит у Франции ракеты для ПЗРК Mistral на €50 млн - Фото
Фото: twitter.com/MoD_Estonia

Договор о покупке ракет заключен с французской компанией MBDA

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Центр оборонных инвестиций при военном ведомстве Эстонии подписал  договор о покупке ракет для ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс, - ред.) Mistral на сумму в €50 млн. Об этом говорится в сообщении в Twitter Минобороны Эстонии.

"Договор заключен с французским производителем вооружений компанией MBDA. Его подписали директор центра инвестиций, полковник Рауно Сирк и вице-президент MBDA Дидье Филипп. В соответствии с соглашением, эстонская сторона в период с 2020 по 2027 годы приобретет ракеты Mistral и оборудование для обучения на общую сумму в €50 млн",— отмечается в сообщении.

15 мая 2018 года в Эстонии закончились крупнейшие учения Siil-2018, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенного к востоку условного врага.

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Теги: минобороны, эстония, Mistral, ракеты для ПЗРК
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