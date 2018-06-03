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03.06.2018, 15:40

Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией

Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ построен пробный участок

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Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией со следующего 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента страны.

На создание инфраструктуры и оборудование потратят 188 млн евро до 2026 года.

В качестве партнера Министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ построен пробный участок длиной в 3,5 километров.

15 мая 2018 года в Эстонии закончились крупнейшие учения Siil-2018, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенного к востоку условного врага.

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Теги: Россия, граница, эстония, защита
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