Эстония потратит €188 млн на защиту границы с Россией

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Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ построен пробный участок

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Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией со следующего 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента страны.

На создание инфраструктуры и оборудование потратят 188 млн евро до 2026 года.

В качестве партнера Министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ построен пробный участок длиной в 3,5 километров.

15 мая 2018 года в Эстонии закончились крупнейшие учения Siil-2018, по легенде которых ополчение и армия Эстонии вместе с союзниками по НАТО отражали вторжение расположенного к востоку условного врага.