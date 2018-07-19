"Это были русские": в Британии вышли на отравителей Скрипаля - PA

Полиция работает на месте обнаружения Новичка (фото - Getty Images)

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Лондонское агентство Press Association пишет, что полиция идентифицировала людей, которые, как там считают, были исполнителями покушения на экс-шпиона

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Британские спецслужбы считают, что идентифицировали личности тех, кто стоит за отравлением бывшего двойного агента из РФ Сергея Скрипаля. Об этом со ссылкой на источник в Скотленд-Ярде сообщило агентство Press Association.

Офицеры якобы полагают, что за преступлением стоят "несколько россиян".

Следователи вышли на них, изучив записи с камер наблюдения в районе, где произошло отравление, и других местах, и сопоставив их с данными о том, кто въезжал и выезжал в/из страны в эти дни.

"Они убеждены, что это были русские", - цитирует агентство свой источник.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на "источник в британской разведке" сообщила, что ключевую роль в отравлении сыграла женщина-разведчик из РФ во главе группы из шести человек.

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4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия Новичок, которое разрабатывали в СССР и РФ. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

Лондон обвинил Кремль в инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

30 июня в городке Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Пара также отравилась Новичком. 10 июля Стерджесс скончалась: она подверглась в 10 раз большему влиянию Новичка, чем Скрипаль. В доме Роули обнаружили флакон от духов с этим веществом.