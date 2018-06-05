"Это было ужасно": Трамп разругался с Макроном по телефону

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (фото - пресс-служба Елисейского дворца)

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Французский лидер раскритиковал внешнюю политику хозяина Белого дома, на что получил в ответ порцию нелестных слов от американского лидера, пишет CNN

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На прошлой неделе во время телефонного разговора между лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном на тему торговых войн и мигрантов вспыхнула перепалка, которая едва ли не закончилась скандалом. О том, что беседа "пошла не по плану" после критики со стороны Макрона, рассказал канал CNN со ссылкой на два своих источника в Белом доме.

На днях США ввели пошлины на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики.

"Реально плохо. Это было ужасно. Макрон думал, что может выражать мнение, опираясь на (личные) отношения, однако Трамп не в состоянии сдержаться под такой критикой", - описал телефонный разговор лидеров стран собеседник CNN.

23 апреля Макрон побывал в США с государственным визитом, после которого утверждал, что установил весьма прямолинейные и открытые отношения с Трампом.

В пресс-службе Елисейского дворца по итогам этого разговора сообщили, что президент Франции "сожалеет" о решении США насчет пошлин и считает его ошибочным.

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Как отмечает CNN, вчера у Трампа был подобный разговор с главой британского правительства Терезой Мэй, который, однако, не вышел за рамки приличия из-за сдержанности собеседницы из Лондона.