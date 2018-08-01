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01.08.2018, 20:12

Эйфелеву башню закрыли для посетителей

Эйфелеву башню закрыли для посетителей - Фото
Фото: twitter.com/LaTourEiffel

Бастует обслуживающий персонал

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Сегодня, 1 августа, в Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню, причина – в забастовке обслуживающего персонала. Об этом сообщается на странице достопримечательности в Twitter.

"Из-за забастовки Эйфелева башня закрыта с 16:00. Посетители с билетами, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации", - сказано в сообщении.

В июне сообщалось, что вокруг Эйфелевой башни начали устанавливать новую систему защиты от террористических нападений, которая будет состоять из стеклянной стены, металлического забора и каменных блоков.

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Теги: туристы, забастовка, париж, Эйфелева башня
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