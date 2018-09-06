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06.09.2018, 07:59

Facebook: Мы медленно реагировали на вмешательство в выборы США

Facebook: Мы медленно реагировали на вмешательство в выборы США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Представитель Twitter на слушаниях в Сенате также заявил, что небольшая группа лиц получила "огромное влияние" в их соцсети накануне выборов-2016

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Facebook слишком медленно реагировал на российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году, на которых выиграл республиканец Дональд Трамп. Об этом во время выступления в комитете Сената США по разведке заявила главный операционный директор техногиганта Шерил Сэндберг, пишет агентство Reuters.

"Мы слишком медленно реагировали на попытки России вмешаться в выборы и общую политическую ситуацию в 2016 году в США", - заявила она.

При этом она заверила, что по состоянию на осень-2018 ситуация с алгоритмами реагирования улучшилась, и сейчас Facebook в этом плане оптимизирован. Это особенно важно, так как в ноябре в США состоятся выборы губернаторов и конгрессменов.

В Сенате отметили тот факт, что от Facebook была Сэндберг, а не глава техногиганта Марк Цукерберг. Как отмечает источник, это "умный ход, так как в компании знают о сильных и сторонах своего лидера".

Кроме того, в Twitter также признали, что "относительно небольшое число недобросовестных людей смогли использовать площадку, чтобы получить огромное влияние". Заявление гендиректора Twitter Джека Дорси в Конгрессе доступно в текстовом варианте здесь (формат PDF).

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При этом от Google никого не было, хотя компанию пригласили на слушания.

После выступлений представителей компаний акции Facebook упали на 1,6%, а Twitter - на целых 5,2%. Несмотря на то, что Google проигнорировал мероприятие, его акции также подешевели.

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Теги: выборы в США, facebook, twitter, вмешательство, акции, джек дорси, Шерил Сэндберг, алгоритм
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