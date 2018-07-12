Facebook невольно выявил заинтересованных в измене жителей РФ

Алгоритмы соцсети Facebook для адресной рекламы автоматически отметили 65 тыс. россиян, указавших в профиле среди своих интересов "измену родине" (treason). Об этом сообщает The Guardian.
Такая операция потенциально может сделать эту группу пользователей уязвимой для возможных репрессий со стороны властей.
В компании пояснили, что это понятие было вынесено в отдельную категорию из-за его исторических коннотаций. При этом трактовка значения слова как "госизмена" не подразумевалась, поскольку она указывает на уголовное преступление против госбезопасности и может быть расценена как имеющая отношение к противоправным деяниям.
Журналисты The Guardian и Датской вещательной корпорации DR сделали соответствующий запрос Facebook, и компания решила удалить эту категорию.
Хотя соцсеть намеренно не передает информацию об интересах пользователей третьим сторонам, рекламодатели и другие лица могут их выявить, используя настройки, имеющиеся в широком доступе. Например, запустив адресную рекламную компанию для пользователей, живущих в России и заинтересованных в "измене", можно получить список IP-адресов тех, кто нажал на объявление.
6 июля Мининформполитики Украины обратилось с письмом к руководству Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды.