Facebook невольно выявил заинтересованных в измене жителей РФ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Алгоритмы для адресной рекламы могли сделать пользователей из России уязвимыми для возможных репрессий со стороны властей

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Алгоритмы соцсети Facebook для адресной рекламы автоматически отметили 65 тыс. россиян, указавших в профиле среди своих интересов "измену родине" (treason). Об этом сообщает The Guardian.

Такая операция потенциально может сделать эту группу пользователей уязвимой для возможных репрессий со стороны властей.

В компании пояснили, что это понятие было вынесено в отдельную категорию из-за его исторических коннотаций. При этом трактовка значения слова как "госизмена" не подразумевалась, поскольку она указывает на уголовное преступление против госбезопасности и может быть расценена как имеющая отношение к противоправным деяниям.

Журналисты The Guardian и Датской вещательной корпорации DR сделали соответствующий запрос Facebook, и компания решила удалить эту категорию.

Хотя соцсеть намеренно не передает информацию об интересах пользователей третьим сторонам, рекламодатели и другие лица могут их выявить, используя настройки, имеющиеся в широком доступе. Например, запустив адресную рекламную компанию для пользователей, живущих в России и заинтересованных в "измене", можно получить список IP-адресов тех, кто нажал на объявление.

6 июля Мининформполитики Украины обратилось с письмом к руководству Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды.