Facebook заявил о новой попытке влиять на выборы: подозревают РФ

Фото: Getty Images

commenthover

О российском следе напрямую не говорится, но сенаторы считают, что причастность России в новых попытках вмешательства есть

Реклама

Реклама

Компания Facebook заявила о новой попытке манипуляций перед выборами в Конгресс в ноябре, передает Радио Свобода.

В компании отметили, что не связывают новую попытку вмешательства непосредственно с Россией или выборами. При этом законодатели, которым Facebook сообщил подробности, отмечают, что методы снова указывают на российский след.

"Это абсолютная атака на нашу демократию. Считаю с достаточно большой вероятностью, что это связано с россиянами. (...) Россияне хотят слабой Америки", - сказал Марк Ворнер, демократ в сенатском комитете по разведке.

В мае 2018 года руководители комитета по разведке Сената официально заявили, что полностью согласны с выводами разведсообщества США о том, что власти РФ организовали масштабное вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.