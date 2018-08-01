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01.08.2018, 07:59

Facebook заявил о новой попытке влиять на выборы: подозревают РФ

Facebook заявил о новой попытке влиять на выборы: подозревают РФ - Фото
Фото: Getty Images

О российском следе напрямую не говорится, но сенаторы считают, что причастность России в новых попытках вмешательства есть

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Компания Facebook заявила о новой попытке манипуляций перед выборами в Конгресс в ноябре, передает Радио Свобода

В компании отметили, что не связывают новую попытку вмешательства непосредственно с Россией или выборами. При этом законодатели, которым Facebook сообщил подробности, отмечают, что методы снова указывают на российский след. 

"Это абсолютная атака на нашу демократию. Считаю с достаточно большой вероятностью, что это связано с россиянами. (...) Россияне хотят слабой Америки", - сказал Марк Ворнер, демократ в сенатском комитете по разведке. 

В мае 2018 года руководители комитета по разведке Сената официально заявили, что полностью согласны с выводами разведсообщества США о том, что власти РФ организовали масштабное вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах. 

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Теги: Россия, США, facebook, выборы, вмешательство
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